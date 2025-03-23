Feyyaz Yiğit'ten Ekrem İmamoğlu'na destek: Oy kullandı!
'Gibi' dizisinin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, CHP'nin önseçimine katıldı.
'Gibi' dizisinin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı önseçiminde sandık başına gitti.
Canlı yayında görüntülenen Feyyaz Yiğit’in Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği anlar televizyona yansıyınca sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #sandık #önseçim
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