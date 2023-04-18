Meral Akşener ve Ece Üner'in reklam arası diyaloğu kameraya yansıdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gazeteci Ece Üner'in diyaloğu, sosyal medyada gündem oldu. Akşener, Üner'e "Gözlerin kendinin mi?" diye sordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.
Akşener, gazetecinin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken reklam arası verildi. Ancak yayına dönüşte ilginç anlar yaşandı.
Reklamın bittiğini fark etmeyen ikili, sohbetlerine devam etti.
Akşener'in Üner'e "Gözlerin kendinin mi?" sorusunu yönelttiği sırada kamera kayda girdi. Üner, İYİ Parti liderinin "Aynısı babamda vardı, aynısı" dediği esnada yayında olduklarını fark edip durumu toparladı.
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