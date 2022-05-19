Saadet Partisi’nden 19 Mayıs videosu: Biz sizin yaşınızdayken…

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:18

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Saadet Partisi resmi Twitter hesabından bir video yayınladı.

“Biz sizin yaşınızdayken…” notu ile yayınlanan videoda gençliğin mesajları ve ülke sorunları yer aldı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

“Siz bizim yaşımızdayken iş bulmuştunuz ya da kendi işinizi kurmuştunuz… Siz bizim yaşımızdayken evlenmiştiniz, evet evet iki çocuğa bakıyordunuz… Siz bizim yaşımızdayken ev geçindiriyordunuz, hatta ev almak için kenara para bile koyuyordunuz… Siz bizim yaşımızdayken hayal kurup gerçekleştiriyordunuz… Bizse gelecek kaygısı ile yaşıyoruz. Okusak da çalışsak da dikiş tutturamıyoruz. Bu ülkenin bir gençliği kaldı. Ülkemiz için gençliğin kıymetini bilelim.”