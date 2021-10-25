Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var

25 Ekim 2021 Pazartesi, 22:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programına konuk oldu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, ABD tarafından yapılan, Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğu açıklamasını hatırlatarak "Bugün Amerikan Büyükelçisi ile başlayan, arkasından diğer büyükelçilerin devreye girdiği 41 maddeye uygun davrandıklarını teyit ettiler. Bunu ‘Biz yanlış iş yapmadık kardeşim' diye okuyabilirsiniz. ‘Uluslararası bir sistemin sonuçlarını söyledik' diye olabilir" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KRİZİ VAR"

"Elçileri savunmuyorum. Asıl iğrenç olan, vahim olan, şahsa göre ‘bugün geliyor ha' denmesidir" diyen Akşener "Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

Akşener programda belediye başkanlarının aday olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, “Benim herhangi bir tavrım yok. Ama yanlış tanımlanan bir şey daha var. Sayın İmamoğlu ve Yavaş, Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Bu arkadaşlarımızın ita-amiri Kılıçdaroğlu. Her iki arkadaşımızı öneren Kılıçdaroğlu. Onlar CHP'nin belediye başkanları. Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiğinde biz ‘hayır’ demeyiz” dedi.