Meral Akşener'den partisine 'adaylık' mesajı

17 Aralık 2021 Cuma, 08:39

Takan, bugün kaleme aldığı yazısında, Kılıçdaroğlu'nun adaylık söyleminin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmeyi köşesine taşıdı. Paçacı'nın kendileri için önemli olan noktanın Kılıçdaroğlu’nun “ittifak ortaklarının kararına” vurgu yapması olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Takan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık söylemi üzerine İYİ Parti lideri Akşener'in partisinin tüm yetkili organlarına bir uyarı mesajı gönderdiğini söyledi.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İYİ Parti’de “dil birliğinin sağlanması” maksadıyla gönderilen mesajda, “Meral Akşener’in Millet İttifakı konusunda hassasiyeti ve dikkati çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil sorulara verilecek cevaplara” vurgu yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamaları ile ilgili özel parti içi mesajda en çarpıcı cümleler şöyle:

Tüm Genel Başkanların Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu makama aday olmaları hakkıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi Millet İttifakı’nın adayının belirleneceği yer zamanı geldiğinde Genel Başkanların kuracağı masadır. Türkiye’nin 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın Genel Başkanlarının bir araya geleceği masada belli olacaktır.

Meral Akşener’in özel mesajının diğer çarpıcı bölümlerini ise şöyle özetleyebilirim:

İYİ Parti olarak Millet İttifakı iktidarının, ucube sistem yüzünden önü tıkanan ülkemizin çıkış yolu olduğuna inanıyoruz. Milletin teveccühü ile Millet İttifakı adayının 13’ncü Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz.

İktidar ve medyasının Millet İttifakı adayının ilanı konusunda ısrarı siyasi bir kurnazlıktır. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı temenni ötesinde kendi adayını ilan etmişse de bu siyasi tuzak işe yaramayacaktır”