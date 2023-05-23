2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Meral Akşener’den Ümit Özdağ açıklaması: 'Tekrar söylüyorum...'

HÜDA PAR’ın hakkında suç duyurusunu bulunmasına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şeref madalyasıdır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın ikinci tur görüşmelerine yönelik de konuşan Akşener, "Uzlaşacaklarına eminim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:46
Meral Akşener’den Ümit Özdağ açıklaması: 'Tekrar söylüyorum...'
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 5 gün kala, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev ziyaretlerine ve temaslarına devam ediyor. 

İstanbul Çekmeköy'de açıklamalarda bulunan Akşener, AKP listesinden Meclis'e giren HÜDAPAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruya "Benim için şeref madalyasıdır" yanıtını verdi.

"UZLAŞACAKLARINA EMİNİM"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmelerine dair de konuşan Akşener, şunları kaydetti:

"Mutabakat metni henüz gelmedi, her ikisi muhtemelen fikirlerini birleştirdikten sonra iletilecektir. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum. Sayın Özdağ'ın sığınmacılar, Anayasa'nın 4 maddesi konusunda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim."

“O EVLERDEN KILIÇDAROĞLU’NA OY İSTEDİM”

Ev ziyaretlerindeki tespitlerini de paylaşan Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün gezdiğimiz evlerde gördüklerimin yaşattığı dehşet, bu seçimin mutlaka alınması gerektiğini söylüyor bize. Genç bağımlılık artmış. Dün gezdiğim evlerde ortaokul ve liselere giren, silah, içki, hap ve şiddetten bahsetmişti çocuklar. Bugün gezdiğim sokaklardaki evlerde, hem eğitimdeki bozukluk, yani devlet okullarındaki meseleler... Parası olan çocuğunu okutabildiği bir Türkiye ama buna karşı bağımlılığın arttığı, dar sokaklarda çok daha fazla uyuşturucunun satıldığı, bağımlılığa alıştırıldıktan sonra satıcıya çevrildikleri bir İstanbul ara sokakları gördüm.

Bütün bunların neticesinde kaynamayan tencerelerin yanında şiddet gören kadınlar, 15'i doldurduktan sonra obezleşen çocuklar, ortaokul liseye gidip üniversiteyi hiç aklından geçirmeyen tamirhanede bir taraftan okuyup bir taraftan çalışan çocuklar, bodrumdan bozma evlerin 2 bin 500 liraya oturmayı harika diyen aileler... Onlara 6 binin üstünde kira isteyen ev sahipleri ile karşı karşıyayız. Nolursunuz Meral Hanım şu kira meselesini halledin diyen insanlar... Yardımlar kesilmiş.

Çocuklarına, eşlerine iş isteyen kadınlar, nerede olursa olsun iş olsun diyen kadınlar gösteriyor ki bize bu ucube sistem Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiş. Bu seçimi kazanmak durumundayız. Ben o evlerden, o kadınlardan, o gençlerden Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek üzere dolaştım, dolaşmaya devam ediyorum. Aynı şekilde şimdi emekçi kadınlar ve emekçilerle bir görüşmem olacak. Benzer konuları konuşacağız."


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