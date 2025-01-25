Merdiven altı 'hacamat' ve 'sülük' tedavisi: Ekipler baskın yaptı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:08

Muğla’da Ortaca ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde ikamet eden T.Ö.Y. isimli şahsın ikametinin alt katında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması kapsamında hacamat ve sülük tedavisi yaptığı bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 107 adet tedavi amacıyla kullanılan sülük, 468 adet hacamat kupası, 10 adet sülük tedavisinde kullanılan vajinal spekülüm, 2 paket ağızlık, 4 adet kupa vakum tabancası, 6 paket hidrofil pamuk, 166 adet steril cerrahi neşter, 2 paket cerrahi eldiven, pos cihazı ve 2 adet randevu defteri ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.