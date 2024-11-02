Merdiven boşluğuna düşen öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da, merdiven boşluğuna file takarken düşen öğretmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merdiven boşluğuna düşen öğretmen hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:58

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, binada oturan öğretmen Ali Apaydın (41), merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

4. KATTAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

4’üncü kattan düşen Apaydın’ı görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Apaydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Öğretmen Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #öğretmen

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