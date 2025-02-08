Meriç Demir Kahraman'dan Bakan Tunç'a 'Gezi' tepkisi: 'Açıklamalarınız vicdana ve adalete aykırı'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 19:03

Güncelleme: 08.02.2025 - 19:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı bir canlı yayında, Menajer Ayşe Barım'ın, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasından tutuklanmasını değerlendirmişti.

Tunç, "Kesinleşmiş karar söz konusu. Gezi parkı olaylarının hükümete karşı darbe kalkışmasına yönelik bir karar söz konusu. 12 yıl sonra ne oldu da tekrar soruşturma başlatıldı? Cumhuriyet Başsavcılığı burada zaman aşımı süresi söz konusu değil. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından zaman aşımı işlemez. Nasıl 28 Şubat sanıkları, 12 Eylül darbecileri yıllar sonra yargı önüne çıkarıldı. Suç bakımından 312. madde. Zaman aşımı söz konusu değil. 12 yıl geçti. Bu süre içerisinde elbette bir delil ortaya çıkmışsa. Soruşturma kapsamında hangi deliller ortaya çıktı da böyle bir soruşturma başlatıldı, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Yılmaz Tunç'un bu açıklamalarına tepki gösterdi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakan Tunç'a sorular yönelten Kahraman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yaptığı açıklamalara istinaden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; Gezi Davası ile ilgili 7 Şubat 2025 tarihli açıklamalarınız gerçeği yansıtmıyor. Vicdana ve adalete ise aykırı.

Eşim ve meslektaşım Dr. Tayfun Kahraman özelinde konuşacağım.

Gezi'yi bir kalkışma diye yaftalayıp “Organize edenlerin cezaları verildi, Yargıtay da onadı” diyerek oldu bittiye getirme çabanızı bir hukukçuya yakıştıramıyorum. Hatırlatayım:

1- Gezi’den 6 yıl sonra açılan bu davada 2020 yılında “suç teşkil eden eylem ve bunlara dair somut delil olmadığı gerekçesi” ile 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “oy birliğiyle” beraat kararı verildi.

2- Beraat kararı veren hakimler sürüldü, HSK haklarında işlem başlattı.

3- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Dairesi bu dosyada “cebir ve şiddet ile hükümeti devirmeye teşebbüs suçuna” dair delil yoksa belki Çarşı Davası’nda vardır diyerek beraat kararını bozdu ve iki davayı birleştirerek yeniden yargılama başlattı. Böylece Gezi Davası da 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı.

4- Gezi Davası şiddet ve cebir unsuru bulunması için birleştirildiği Çarşı Davası’ndan 5 duruşma sonrasında tekrar ayrıldı ve 25 Nisan 2022’de bu dosyaya tek bir satır yeni bilgi / belge eklenmeden, tek bir satır hukuki gerekçe / somut delil sunulmadan ve “oy çokluğuyla” en ağır cezalar yağdırıldı.

5- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Eylül 2023’te Gezi Davası’nı “hiçbir gerekçe ve delil sunmaksızın” bazı sanıklar için bozdu, bazıları için ise onadı.

6- Şiddet ve cebir ile hiçbir ilişkisi olmayan Gezi Davası sanıklarına en ağır cezaları oy çokluğuyla, gerekçesiz delilsiz yağdıran 13. ACM hakimleri önceki beraat kararının bozulmasına gerekçe edilen Çarşı Davası’nda oy birliği ile beraat kararı verdi.

“Adalet Bakanı” Yılmaz Tunç;

1- Şubat 2020 tarihli 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Oy Birliği ile verdiği Beraat Kararı’nı okudunuz mu?

2- Ocak 2021 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Dairesi’nin Beraati Bozma Kararı’nı okudunuz mu?

3- Nisan 2022 tarihli 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Oy Çokluğu ile verdiği tutuklama kararını okudunuz mu?

4- Eylül 2023 tarihli Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Davası sanıklarından 5 kişiye Onama 3 kişiye Bozma kararını okudunuz mu?

5- Aralık 2024 tarihli 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Çarşı Davası’nda verdiği Beraat kararını okudunuz mu?

Ben hepsini okudum. Tüm süreçleri yaşadım. Vicdanıyla karar veren hakimlerin sürüldüğü, istenilen kararlar çıkana kadar süren, lehimize delillerin dinlenmediği, aleyhimize delillerin sunulmadığı, somut suçumuzun anlatılmadığı kararlar ile hayatımızın karartılmasını, kızım Vera ile birlikte gün be gün yaşadım.

Tüm bunlara rağmen bu dava sürecinin gerçekten adil, hakkaniyetli yürüdüğünü iddia edebilir misiniz? Madem öyle, AYM neden başvurumuzu bekletiyor? Bu sorularıma cevabınız var mı?"