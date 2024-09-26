Meriç Demir Kahraman'dan çağrı: 'Adalet gecikiyor'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:34

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 9 yıl sonra mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman yaklaşık 29 aydır Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde kalıyor.

Eşini ziyaret eden Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"26 Eylül 2024, Silivri, 87. kapalı görüş:

Tayfun’dan herkese çok selam!

Hayatı boyunca trafik cezası bile almamış, çalıştığı devlet kurumlarında en ufak disiplin cezası olmayan, su gibi tertemiz eşim Tayfun Kahraman, sadece anayasal görevini yaptığı için tam 29 aydır Silivri Cezaevi'nde.

"BABASINI ZİYARETE GELEMEDİ"

Organize suç makinalarının bir kapısından girip diğer kapısından çıktığı cezaevini ziyaretçi olarak kızımız Vera bile daha çok görmüştür. Tayfun tutuklandığında daha yeni cümle kurmayı öğrenen kızımız Vera, artık ilkokula başladığı için babasını ziyarete gelemedi.

Hayat geçiyor, Vera büyüyor, hukuk işlemiyor, adalet gecikiyor. Anayasa Mahkemesi önündeki dosyayı incelemek için daha neyi bekliyor?"