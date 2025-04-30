Meriç Demir Kahraman’dan duygulandıran paylaşım: ‘Ana-kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke…’

Yayınlanma: 30.04.2025 - 19:57

Güncelleme: 30.04.2025 - 19:57

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çocukları Vera’nın hasta olduğunu duyurdu.

Meriç Demir Kahraman şunları yazdı:

“Herkese merhaba.

Aklımdaki düşünceler, sorular birbirine giriyor:

Vera epey hasta. Çocuktur, düşe kalka, hastalana iyileşe büyür, diyorum.

3 yıldır kendimi ve babasından mahrum bir kız çocuğunu iyi tutmaya çalışıyorum. 3 yıldır defalarca hastalandı sonuçta.. 3 senedir “yarına kadar iyileşir mi, iyileşirse yarın Tayfun’un görmeye gelebilir mi?” endişelerim..

Hemşire “Vera Kahraman’ın babası buraya gelebilir mi?” diye seslendiğinde ana - kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke her biriniz..

Tayfun neden orada sahiden? Tam şu anda o kadar ihtiyacımız olduğu şu durumda yanımızda olması gerekmez mi? Vera hastayken ona sarılamamasının nedeni ne? Babası yanında olan çocuklar daha çabuk iyileşmez mi?

3 yıl önce biz de her aile gibi sıradan bir aileydik. Oysa şimdi Tayfun orada biz burada.

Yarın kavuşur muyuz yoksa haftaya mı görüşürüz 1 saat?

Bu bahar kavuşur muyuz, yoksa başka bahara mı ertelenir umutlar?

Sahi ne zaman biter bu işkence?

Yetmedi mi!

Adalet, herkese, hemen şimdi!”