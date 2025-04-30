Meriç Demir Kahraman’dan duygulandıran paylaşım: ‘Ana-kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke…’
Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Vera’nın hasta olduğu olduğunu duyurarak “Hemşire “Vera Kahraman’ın babası buraya gelebilir mi?” diye seslendiğinde ana - kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke her biriniz..” diye yazdı.
Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çocukları Vera’nın hasta olduğunu duyurdu.
Meriç Demir Kahraman şunları yazdı:
“Herkese merhaba.
Aklımdaki düşünceler, sorular birbirine giriyor:
Vera epey hasta. Çocuktur, düşe kalka, hastalana iyileşe büyür, diyorum.
3 yıldır kendimi ve babasından mahrum bir kız çocuğunu iyi tutmaya çalışıyorum. 3 yıldır defalarca hastalandı sonuçta.. 3 senedir “yarına kadar iyileşir mi, iyileşirse yarın Tayfun’un görmeye gelebilir mi?” endişelerim..
Hemşire “Vera Kahraman’ın babası buraya gelebilir mi?” diye seslendiğinde ana - kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke her biriniz..
Tayfun neden orada sahiden? Tam şu anda o kadar ihtiyacımız olduğu şu durumda yanımızda olması gerekmez mi? Vera hastayken ona sarılamamasının nedeni ne? Babası yanında olan çocuklar daha çabuk iyileşmez mi?
3 yıl önce biz de her aile gibi sıradan bir aileydik. Oysa şimdi Tayfun orada biz burada.
Yarın kavuşur muyuz yoksa haftaya mı görüşürüz 1 saat?
Bu bahar kavuşur muyuz, yoksa başka bahara mı ertelenir umutlar?
Sahi ne zaman biter bu işkence?
Yetmedi mi!
Adalet, herkese, hemen şimdi!”
Herkese merhaba.— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) April 30, 2025
Aklımdaki düşünceler, sorular birbirine giriyor:
Vera epey hasta. Çocuktur, düşe kalka, hastalana iyileşe büyür, diyorum.
3 yıldır kendimi ve babasından mahrum bir kız çocuğunu iyi tutmaya çalışıyorum. 3 yıldır defalarca hastalandı sonuçta.. 3 senedir “yarına… pic.twitter.com/SRNiykqAf1
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- Tarih verildi: Altında rekor bekleniyor!
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!
- Saat verildi... Kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Datça'da korkutan deprem
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'