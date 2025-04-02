Tayfun Kahraman tutuklanan isimlere dikkat çekti: 'Burada olmamız tesadüf değil'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:16

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:16

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 şehir plancısı olduğuna dikkat çekerek, bir değerlendirmede bulundu.

"RANTÇILARA KARŞI HALKÇILAR KAZANACAK"

Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2001 yılından beri Resul Emrah Şahan ve Gürkan Akgün ile önce Mimar Sinan’da aynı sıraları, dostluğumuzu, olmayan ekmeğimizi paylaştık. Mezun olduk mesleğimizi paylaştık. Büyüdük kavgamızı paylaştık. Şimdi aynı zindanda tutsaklığı paylaşıyoruz. Çok yakında özgür günlerde mücadelemizi büyüterek paylaşacağız. Mehmet Murat Çalık ve Buğra Gökçe de eklenince, şu an Silivri’de tam 5 şehir plancı var. Bu tesadüf değil. Çünkü şehir plancılığı mesleği, kamu yararını önceleyen doğası gereği şehirlerimizin planlı, sağlıklı, güvenli olması için çalışmayı gerektirir. Bu bazılarının rant musluklarının kesilmesi demek. Kenti rant alanı olarak gören anlayışın, imar aflarının, akla ve bilime aykırı her türlü girişimin engellenmesi demek. Bizler, rant ve vurgun düzenine karşı çıktığımız için buradayız. Meslek ahlakını, vatandaşımızın hakkını, insanlık haysiyetini savunmaya devam edeceğiz. Vurgunculara kaptıracak kentimiz yok. İstanbul’un muhafızlığı da milletimize emanettir. Rantçılara karşı halkçılar kazanacak."