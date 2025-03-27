Meriç Demir Kahraman'dan 'Tayfun Kahraman' açıklaması: 'Bu görüşmemiz biraz daha ağır geçti'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:21

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:21

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman Silivri Cezaevi’ndeki görüşten sonra yaşadıklarını anlattı.

Kahraman son zamanlardaki tutuklamalara dikkat çekerek, "Bu görüşmemiz biraz daha ağır geçti" dedi.

Kahraman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Eşim Tayfun’la aramızda kalın bir cam varken telefonla görüştük yine.

Üç yıla varan bu süreçte her gün bir parçam daha yitip gidiyor, her görüşte biraz daha eksiliyorum.

Tayfun’un herkese selamı var. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyor.

Bu görüşmemiz biraz daha ağır geçti. Zira Tayfun’un haksız ve hukuksuz tutukluluğunun bitmesini beklerken daha büyük bir hukuksuzluk fırtınasının içinde kaldık.

Hem Tayfun hem ben şaşkın ve üzgünüz. Yıllardır yanımızda olan, her aradığımda bir telefon uzaklığında olan dostlarımızı avukat kabinlerinde gördüm.

Bir cam insanları ne kadar ayrı koyabilirse o kadar ayrıyız.

En büyük dileğim bu zulmün bir an önce bitmesi. Bir daha hiçbir bayramda sevdiklerimizden ayrı kalmamak."