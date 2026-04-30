Son dönemde haberlerde sıkça yer alan “merkeze çekildi” ifadesi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bürokrasi ve kamu yönetimi dilinde kullanılan bu kavram, görevden alma ile karıştırılsa da farklı bir anlam taşıyor. Peki, Merkeze çekilmek ne demek? Kamu görevinde kimler neden merkeze çekilir?

MERKEZE ÇEKİLMEK NE DEMEK?

“Merkeze çekilmek”, bir kamu görevlisinin bulunduğu aktif görevden alınarak kurumun merkez kadrosuna atanması anlamına geliyor. Bu durumda kişi görevden tamamen ayrılmaz ancak eski pozisyonundaki yetki ve sorumluluklarını kaybeder.

GÖREVDEN ALINMAKLA AYNI MI?

Merkeze çekilmek, doğrudan görevden alma ile aynı şey değildir. Aradaki temel farklar şöyle:

Kişi kurumdan ayrılmaz

Maaş ve kadro devam eder

Ancak aktif görev sona erer

Yeni görev genellikle daha pasif olur

Bu nedenle ifade, resmi dilde daha “yumuşak” bir anlatım olarak kullanılır.

NEDEN MERKEZE ÇEKİLİR?

Uzmanlara göre merkeze çekilme kararları farklı nedenlerle alınabilir:

İdari değişiklikler

Performans değerlendirmeleri

Kurum içi yeniden yapılanma

Siyasi veya yönetimsel tercihler

Her durumda bu karar, kurumun tasarrufu olarak uygulanır.