Merkeze çekilmek ne demek? Kamu görevinde kimler neden merkeze çekilir?

Merkeze çekilmek ne demek? Kamu görevinde kimler neden merkeze çekilir?

30.04.2026 11:30:00
Haber Merkezi
Merkeze çekilmek ne demek? Kamu görevinde kimler neden merkeze çekilir?

Özellikle kamu kurumları ve askerî atamalarda sıkça kullanılan “merkeze çekilmek” ifadesi, görev değişikliklerini anlatan önemli bir kavram olarak öne çıkıyor. Peki, merkeze çekilmek tam olarak ne anlama geliyor?

Son dönemde haberlerde sıkça yer alan “merkeze çekildi” ifadesi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bürokrasi ve kamu yönetimi dilinde kullanılan bu kavram, görevden alma ile karıştırılsa da farklı bir anlam taşıyor. Peki, Merkeze çekilmek ne demek? Kamu görevinde kimler neden merkeze çekilir?

MERKEZE ÇEKİLMEK NE DEMEK?

“Merkeze çekilmek”, bir kamu görevlisinin bulunduğu aktif görevden alınarak kurumun merkez kadrosuna atanması anlamına geliyor. Bu durumda kişi görevden tamamen ayrılmaz ancak eski pozisyonundaki yetki ve sorumluluklarını kaybeder.

GÖREVDEN ALINMAKLA AYNI MI?

Merkeze çekilmek, doğrudan görevden alma ile aynı şey değildir. Aradaki temel farklar şöyle:

  • Kişi kurumdan ayrılmaz
  • Maaş ve kadro devam eder
  • Ancak aktif görev sona erer
  • Yeni görev genellikle daha pasif olur

Bu nedenle ifade, resmi dilde daha “yumuşak” bir anlatım olarak kullanılır.

NEDEN MERKEZE ÇEKİLİR?

Uzmanlara göre merkeze çekilme kararları farklı nedenlerle alınabilir:

  • İdari değişiklikler
  • Performans değerlendirmeleri
  • Kurum içi yeniden yapılanma
  • Siyasi veya yönetimsel tercihler

Her durumda bu karar, kurumun tasarrufu olarak uygulanır.

İlgili Haberler

Çapraz sorgu ne demek? Çapraz sorgu neden yapılır?
Çapraz sorgu ne demek? Çapraz sorgu neden yapılır? Hukuk ve kriminal süreçlerde sıkça duyulan çapraz sorgu, gerçeğin ortaya çıkarılması için uygulanan önemli bir yöntemdir. Peki çapraz sorgu nedir, hangi durumlarda yapılır ve amacı nedir?
TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir?
TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir? TOKİ kura çekimleri sonrasında binlerce yurttaşın ekranında beliren "Asil olarak hak sahibi oldunuz" ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir?