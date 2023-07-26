Mermer blok yüklü kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:55

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyü sınırları içinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yüklediği mermer bloklarla yola çıkan 34 BP 0354 plakalı kırkayak kamyon sürücü Ercan Karasu (50), seyir halindeyken kamyonun arıza yapması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada, sol ayak diz kapağı parçalanan ve sol ayak bileği kopan sürücü Karasu ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.