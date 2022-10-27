Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Muğla'da faaliyet gösteren bir mermer ocağında, kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA
27 Ekim 2022 Perşembe, 12:22
Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mermer ocağında çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı.

Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine ocağa jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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