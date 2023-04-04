Mermer yüklü TIR D-100 Karayolu’na uçtu: 1 yaralı
İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu yan yol üzerinde ilerleyen mermer yüklü TIR, D-100 Karayolu'na uçtu. Kazada, TIR şoförü yaralanırken, mermerler yola saçıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, D-100 Karayolu yan yol üzerinde ilerleyen mermer yüklü TIR, D-100 Karayolu'na uçtu.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında Zümrütevler mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu yan yoldan Kadıköy istikametine ilerleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle demir bariyerlere çarparak D-100 Karayolu'na uçtu.
TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI
Kazada TIR şoförü Gökhan Doğan yaralanırken, yan yatan TIR'daki mermerler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Gökhan Doğan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik, uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler, vinçle TIR'ı kaldırmak için saatlerce çalıştı. Bu sırada D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yoldaki mermer parçalarının temizlemesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yoldaki trafik, saat 07.00'de normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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