Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgın boyunca, “Sosyal belediyecilikten ödün vermeyeceğiz” sloganıyla çalıştıklarına dikkat çekerek, “Pandemi koşullarının ağır olduğu ilk günlerde belediyemize bağlı şirketlerin kiracısı olan işletmelerin kiralarında, 2021 yılı boyunca herhangi bir artış yapmama kararı aldık. Faaliyetlerini tamamen durduran işletmelerin 6 aylık kira borçlarını sildik” dedi. Mersin’i turizm açısından salgın sonrası döneme de hazırladıklarını vurgulayan Seçer, “Çok geniş kültürel bir mirasa, üç semavi dinin bir arada ve kardeşçe yaşadığı Mersin, Türkiye’nin bir izdüşümüdür. Açıkhava müzesi olan ve her medeniyetten izler taşıyan Mersin, eşsiz doğal güzellikleri, denizi ve koyları ile sizi karşılamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgın sürecinde belediye olarak yaptıkları çalışmaları ve Mersin’de normalleşme dönemiyle birlikte yeniden canlanmaya başlayan turizm faaliyetlerini, Cumhuriyet’e anlattı. Seçer’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Salgın sürecini nasıl pozitife çevirdiniz? Tatil için bu süreçte hangi hazırlıkları yaptınız?

Göreve geldiğimiz günden bu yana “Sosyal belediyecilikten ödün vermeyeceğiz” diyerek, hareket ettik. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmayı, herkese eşit bir şekilde yaklaşmayı prensip haline getirdik ve pandemi sürecinde de sosyal hizmet çalışmalarımızdan ödün vermedik, aksine artırdık. Mersin doğal güzellikleri ve binlerce yıl öncesine uzanan tarihi, burada yaşayan medeniyetlerin izleriyle adeta açıkhava müzesi bir şehir. Dolayısıyla, normalleşmeye adım adım geçilen bu süreçte, yaz sezonunun da açılmasıyla birlikte büyükşehire ait Kızkalesi, Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarımızı sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek, hijyen tedbirlerini en üst düzeye çıkarttık. Ekiplerimiz; 9 plajımızda şemsiyeleri, şezlongları, engelli rampalarını, duşları, soyunma kabinlerini, tuvalet ve kafeleri de özenle hazırladı. Bu plajlardan Kızkalesi plajımızda bir, Susanoğlu plajında ise iki ‘mavi bayrak’ yer alıyor. Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip kentimizde, sorumluluğumuzda bulunan halk plajlarında sunduğumuz hizmet alternatifleriyle vatandaşların her isteğine seçenek sunmaya devam ediyoruz. Örneğin Kocahasanlı Plajı’nda çadır hizmeti sunuluyor, vatandaşlarımız ister kendi çadırlarını kurabiliyor, isterlerse belediyemizin sunduğu çadır hizmetinden yararlanabiliyor. Tüm vatandaşlarımız plajlarımıza gelsinler, aileleriyle gönül rahatlığıyla tatillerini geçirsinler.

‘ESNAFI YALNIZ BIRAKMADIK’

Mekânlar uzun süre kapalı kaldı. Bu süreçte esnafa nasıl yardımlar yaptınız?

Bu zor süreçte esnafımızı asla yalnız bırakmadık. Pandemi koşullarının ağır olduğu ilk günlerde belediyemize bağlı şirketlerin kiracısı olan işletmelerin kiralarında, 2021 yılı boyunca herhangi bir artış yapmama kararı aldık. Faaliyetlerini tamamen durduran işletmelerin 6 aylık kira borçlarını sildik. İşyeri kapalı olan veya belli bir kısıtlama içerisinde faaliyet gösteren ve başvuruda bulunan 2107 esnafın meskenlerine ait su faturalarının 500 liralık kısmını da belediye olarak biz karşıladık. İhtiyaç sahibi esnafımıza da düzenli olarak gıda kolisi desteğinde bulunduk. Esnaf Masası aracılığıyla talep ve şikâyetlerini dinlemeye devam ediyoruz.

Açılan mekânlar, kapalı kaldıkları süre içinde zor günler yaşadı, bu fiyatlara yansıdı mı?

Türkiye’de her geçen gün ekonomik sorunlar artıyor, bu olumsuzluk elbette piyasalara da yansıyor. Şu anda birçok sektörde fiyatların yüksek olmasında pandeminin mutlaka bir etkisi var fakat bu durum ekonomide yaşanan sorunların bir sonucu. Bunu sadece pandemiye bağlamak doğru olmaz, zira daha öncesinde de iyi yönetilemeyen ekonomi ve sorunların yol açtığı hayat pahalılığı vardı.

Salgının özellikle sayfiye yerlerinde konaklama ücretlerini çok arttırdığı söyleniyor, sizin izleniminiz nedir?

Turizm sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Salgından dolayı gerek yerli gerekse de yabancı turist hareketliliği olmadığı için hem işletmeler zarar etti hem de ülke önemli bir gelir kaynağından mahrum kaldı. Aşının da önemli katkısıyla bu yıl turizm sezonu yeniden açıldı. İşletmeler müşteri kabul etmeye başladı, fakat tatil yerlerinde, sayfiye yerlerinde hâlâ sorunlar var.

Şehrinize gelenler kültür turizmine meraklıysa, onlara neler önerirsiniz?

Çok geniş kültürel bir mirasa, üç semavi dinin bir arada ve kardeşçe yaşadığı Mersin, Türkiye’nin bir izdüşümüdür. Açıkhava müzesi olan ve her medeniyetten izler taşıyan Mersin, eşsiz doğal güzellikleri, denize ve koyları ile sizi karşılamaya hazırdır. Aya Thekla Manastırı’ndan Danyal Peygamber’in kabrine; St. Paul Kuyusu’ndan Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası’na kadar pek çok yer inanç turizmine meraklı yerli ve yabancı turistlerin de kesinlikle vazgeçemeyeceği bir şehirdir. Mersin’i keşfetmek isteyen vatandaşlarımız, TEKSİN adını verdiğimiz cep telefonu uygulaması sayesinde kentimizdeki güzellikleri keşfetmek için ön bilgiye sahip olabilirler.