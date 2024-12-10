Vahap Seçer: Suriyelilerin dönüşü için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Yayınlanma: 10.12.2024 - 20:12

Güncelleme: 10.12.2024 - 20:12

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 yılı aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer yönetiminde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18 ve gündem dışı bir olmak üzere toplam 59 madde görüşüldü.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerleri rahmetle anarak toplantıyı açan Başkan Seçer, “Üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Ordu mensubu 6 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, tüm ulusumuzun ve milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Suriye’de rejimin değişmesinin Türkiye ve Mersin açısından da önemli sonuçlar doğuracağını kaydeden Seçer, Mersin’de resmi olarak 230 bin Suriyelinin yaşadığının altını çizdi. Rejim değişikliği ile bölgede yeni bir takım gelişmelerin de yaşanacağını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:

“DEMOKRASİ BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN, ÖZGÜRLÜĞÜN İLACI”

“Son iki gündür bölgemizde önemli gelişmeler oldu. Belki de farklı gelişmelere neden olacak bu meselenin bir an önce bölgenin ve ülkemizin selameti ve milli güvenliği açısından çözülmesi önemli. Ortamın durulması, kalıcı çözüme ulaşması, barışın tesis edilmesi hepimizin ortak dileği. İstiyoruz ki bölgemizde çatışma olmasın, savaş olmasın. Suriye örneği çok önemli; çok farklı etnik yapıların, inanç gruplarının hatta semavi dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı coğrafyalarda, demokratik yönetim hakim olsun. Demokrasi her şeyin ilacı; barışın, kardeşliğin, özgürlüğün. Farklılıklar olmasına rağmen kardeşçe yaşamanın en büyük ilacı ve çimentosunun demokrasi olduğunu düşünerek, bundan sonraki süreçte de Suriye’de yaşayan halkları, grupları, kültürleri kapsayan bir yönetimin tesis edilmesini ve bunun kalıcı olmasını temennisini iletmek istiyorum.”

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Mersin’de uzun yıllardır 300 binden fazla Suriyeli ile yaşamını paylaşan Mersinlilere teşekkür eden Seçer, “Bir arada, herhangi bir huzur bozacak ortama meydan vermeden, Mersin halkının sağduyusu ile birlik, beraberlik ve bir arada yaşama arzusuyla bu süreçleri atlattığımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de geri dönüşlerin bir programa bağlanıp yönetilmesi ve insanların güvenle, onurlu, gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.