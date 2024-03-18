Piyasaya sürmeye hazırlanıyordu: Mersin'de 210 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada 210 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:28
Piyasaya sürmeye hazırlanıyordu: Mersin'de 210 litre sahte içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 210 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirirken, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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