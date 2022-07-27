Mersin merkezli 7 ilde 'Umut Tacirleri' operasyonu: 15 gözaltı kararı
7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik "Umut Tacirleri" operasyonu başlatıldı. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüpheli tespit edildi.
ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.
Polislerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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