Mersin merkezli 9 ilde IŞİD'e operasyon: 13 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 9 ilde IŞİD'e operasyon: 13 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:32

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle IŞİD'in finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve örgütün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 13 zanlının kimliği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'a operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.


Etiketler: #IŞİD

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