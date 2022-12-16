Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, 15 şüphelinin FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Çalışmalarda, zanlılar arasında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişiler bulunduğu, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık aranma kayıtlarının tespit edildiği ve bazı şüphelilerin isimlerinin de "ByLock" yazışmalarında yer aldığı belirlendi.
Bazı zanlıların isimlerinin de daha önce gözaltına alınıp "itirafçı" olarak ifade veren FETÖ şüphelilerinin beyanlarında geçtiği, örgüte eleman toplamak için "ışık evi" olarak adlandırılan mekanlarda kaldıkları, birinin ise "ev sorumlusu" olduğu saptandı.
Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Adana ve Antalya'daki adreslere eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.
Mersin'de kent merkezindeki dron destekli operasyona yaklaşık 100 polis katıldı. Operasyonda 14 zanlı yakalandı.
16 HEDİYE KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki M.Y'nin, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı belirlendi.
Zanlının aracında, "örgüt mensuplarının yapıdan kopuşunu önleme" amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin lira ile bir zincir markete ait 16 hediye kartı ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
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