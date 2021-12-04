Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın Mersin Mitingi ile ilgili sözlerine yanıt

04 Aralık 2021 Cumartesi, 19:30

CHP 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu mitingin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşların 'Tayyip istifa' sloganlarına, "Onun istifa etmesine gerek yok onu edeple göndereceğiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, sözlerine "Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağım. Bundan emin olmanızı istiyorum. Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz" diye başladı.

Mitingde Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye halkın farklı kesimlerinden yurttaşlar kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

ERDOĞAN: RESMİ RAKAMLAR ELİMİZDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Mersi Mitingi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, "Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de, siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TÜİK’TEN Mİ ALDIN?

Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'ın Mersin Mitingi'ndeki katılım oranıyla ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “'Mersin mitinginden elimde rakamlar var' demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerine yer verdi.

“Mersin mitinginden elimde rakamlar var” demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın? ?? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2021

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında gülücük emojisi kullanması dikkat çekti.