Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Mersin'de gerçekleşeck miting öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
CHP, erken seçim çağırısıyla ilk mitingini bugün Mersin'de gerçekleştirecek. Saat 13:00'da başlayacak olan miting öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı ise şöyle:
"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”
Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin’e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız.#MilletinSesi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2021
AĞBABA DUYURU YAPTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise miting öncesi yurttaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Ağbaba, "Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler" dedi.
Mitingimiz ile ilgili önemli DUYURU!!!— Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 4, 2021
Bugün yapılacak mitingimizde
Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş,
il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir.
Vatandaşlarımıza duyurulur.
Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.#MilletinSesiMersinde pic.twitter.com/eCmmXNcLfp
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