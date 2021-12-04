Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım

04 Aralık 2021 Cumartesi, 11:56

CHP, erken seçim çağırısıyla ilk mitingini bugün Mersin'de gerçekleştirecek. Saat 13:00'da başlayacak olan miting öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı ise şöyle:

"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”

Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin’e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız.#MilletinSesi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2021

AĞBABA DUYURU YAPTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise miting öncesi yurttaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Ağbaba, "Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler" dedi.