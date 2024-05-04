Mersin Tarsus’ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama

Mersin Tarsus’ta silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle birlikte yaralama olaylarına karışan suç örgütü polisin çalışmasıyla çökertildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:42
Mersin Tarsus’ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç örgütleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin teknik ve fiziki çalışmasından suç örgütü lideri O.G. ile beraberindeki şüphelilerle ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, alacak verecek konularında aracılık ettikleri, kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine polis şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda örgüt lideri ile birlikte 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri O.G. ve beraberindeki E.K., K.P. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de zorlu hasat başladı

Mersin'de zorlu hasat başladı
Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı

Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Sosyal medya fenomeni 'Basel' gözaltına alındı

İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Sosyal medya fenomeni 'Basel' gözaltına alındı
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri