Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Mersin ve Adana'da, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, kaçak 26 tabanca bulundu, 4 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:03
Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Adana'da 4 şüphelinin, elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

26 TABANCAYA EL KONULDU

Şüphelileri takibe alıp operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta bulunan kaçak 26 tabancaya el koyuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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