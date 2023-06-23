Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:04

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Adana'da 4 şüphelinin, elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

26 TABANCAYA EL KONULDU

Şüphelileri takibe alıp operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta bulunan kaçak 26 tabancaya el koyuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.