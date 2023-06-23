Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Mersin ve Adana'da, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, kaçak 26 tabanca bulundu, 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Adana'da 4 şüphelinin, elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.
26 TABANCAYA EL KONULDU
Şüphelileri takibe alıp operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta bulunan kaçak 26 tabancaya el koyuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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