Mersin’de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde polis, bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirlendi. Polis belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5’i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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