Mersin’de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:01

Güncelleme: 15.08.2024 - 14:01

Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirlendi. Polis belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5’i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.