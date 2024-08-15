Mersin’de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde polis, bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:01
Mersin’de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirlendi. Polis belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5’i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Mersin haberleri narkotik haberleri Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı haberleri

İlgili Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 59 ilde uyuşturucu operasyonu

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 59 ilde uyuşturucu operasyonu
Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı

Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler