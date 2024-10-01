Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S, 2 yaşındaki oğlu Ege S'nin denize girdiğini fark etti.
Annenin bağırmasıyla kıyıya giden yurttaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ege S, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.
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