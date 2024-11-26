Sinop'ta kar ve tipi mağdurları: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:55

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediğini bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Off-Road Kulübü araçları sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 5 kişi sağ salim bulunarak Ayancık ilçe merkezine ulaştırıldı.

BOYABAT’TA 3 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.