Mersin’de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
Mersin’de iki depoya düzenlenen baskında 50 ton sahte deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, iki depoda yapılan aramada yaklaşık 50 ton sahte deterjanı ele geçirildi.
Deterjanların, tuz görünümlü torbalarda Mersin'e getirildiği ve burada bir markaya ait ambalajlara konularak paketlendiği, ardından yurt dışına götürüleceği tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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