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Mersin'de altı yaşındaki çocuğun acı ölümü: Elektrik akımına kapılarak can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:17
Mersin'de altı yaşındaki çocuğun acı ölümü: Elektrik akımına kapılarak can verdi
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Olay, ilçeye bağlı Küçük Kösebalcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yağmur Girgin, oturdukları evin yakınlarında bulunan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken birden çığlık attı.

Tadilatta olan evin açıkta kalan elektrik tellerine değen Yağmur, elektrik akımına kapıldı. Yere yıkılan küçük Yağmur, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp fakültesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Yağmur hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Elektrik akımı Mersin

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