Mersin’de anız yakan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin anız yakma anı dronla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:31
Mersin’de anız yakan 2 kişi suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yakma yasağına uymayan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Erdemli ilçesinde 2 şahsın anız yakmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri anız yaktıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin anız yakma anı ise drone ile görüntülendi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de tarihi eser operasyonuna 1 tutuklama

Mersin’de tarihi eser operasyonuna 1 tutuklama
Mersin’in tropik meyvesinde hasat başladı: 50 TL'den fazla satılmasına izin yok

Mersin’in tropik meyvesinde hasat başladı: 50 TL'den fazla satılmasına izin yok
Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler