Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’de otoyol gişelere yakın bir noktada tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin-Tarsus arasında otoyolda, E.B. idaresindeki 33 AJJ 051 plakalı tır ile 06 CGF 019 plakalı tanker çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından E.B’nin cenazesi morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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