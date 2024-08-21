Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’de otoyol gişelere yakın bir noktada tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:11
Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Mersin-Tarsus arasında otoyolda, E.B. idaresindeki 33 AJJ 051 plakalı tır ile 06 CGF 019 plakalı tanker çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından E.B’nin cenazesi morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Ambulans haberleri Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
Mersin’de tarihi eser operasyonuna 1 tutuklama

Mersin’de tarihi eser operasyonuna 1 tutuklama
Mersin’in tropik meyvesinde hasat başladı: 50 TL'den fazla satılmasına izin yok

Mersin’in tropik meyvesinde hasat başladı: 50 TL'den fazla satılmasına izin yok
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler