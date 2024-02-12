Mersin’de aranan 16 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aralarında 11 yıldan 27 yıla kadar hapis cezaları da olan 16 şahıs yakalanıp tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:26
Mersin’de aranan 16 şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisin de operasyonlar yapıldı. Aranan 388 şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan 27 yıl 1 ay 7 gün, ’Uyuşturucu Ticareti Yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay, ’Silahla Yağma’ suçundan 26 yıl 5 ay 45 gün ile 4 ayrı suç dosyasından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlülerinde olduğu öğrenildi.

Yakalanan 388 şahıs hakkında gerekli adli işlem yapılırken, 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlgili Haberler

Cumhur İttifakı’nın Mersin adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı’nın Mersin adayları tanıtıldı
FETÖ’den aranıyordu... Eski polis memuru Mersin’de yakalandı!

FETÖ’den aranıyordu... Eski polis memuru Mersin’de yakalandı!
Mersin merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü

Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı