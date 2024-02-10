Mersin merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:12

Güncelleme: 10.02.2024 - 17:13

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi.

Mersin ve Antalya'da 2 ayrı operasyon düzenleyen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalara ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana da incelenmek üzere el kondu.

Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.