Mersin merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi.
Mersin ve Antalya'da 2 ayrı operasyon düzenleyen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalara ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana da incelenmek üzere el kondu.
Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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