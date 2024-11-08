Mersin’de aranan şahıslar operasyonu: 31 tutuklama

Mersin’de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 31 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Mersin’de aranan şahıslar operasyonu: 31 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:24

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada birçok şahıs belirlendi. Bunun üzerine bir hafta içerisinde peş peşe operasyonlar düzenlendi 483 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7’sinin ’Uyuşturucu Madde Ticari Yapma, Kasten Öldürme, Yağma, Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından 10 ile 24 yıl arasında hapis cezası aldığı öğrenildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Mersin

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