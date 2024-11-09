Mersin'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp, devrilerek alev alan TIR'ın şoförü Cuma Ekener (41), hayatını kaybetti.

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 00:02

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında meydana geldi.

Cuma Ekener yönetimindeki 31 RBU 64 plakalı hurma yüklü TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp devrildi.

Daha sonra alev alan TIR, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı TIR'a müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR'da yapılan incelemede şoför Cumali Ekener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekener'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #Adana #otoyol #yol kenarı

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