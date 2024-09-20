Mersin'de dehşet: Av tüfeğiyle vurulan baba, oğlu ve gelini öldü

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:35

Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka (65), "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tahir K, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde Kemal Veli Akyaka ile oğlu ve gelininin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Tahir K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.