Mersin'de dehşet: Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü’nde C.S. (45), tartıştığı arkadaşı Emin Tekin'i (41) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:28
Mersin'de dehşet: Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Abone Ol google-news

Caminur Mahallesi Gözlükle Höyüğü’nde Emin Tekin ile arkadaşı C.S. birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü’ne geldi. Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce C.S. arkadaşı Tekin'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emin Tekin'in öldüğü belirlendi.

Cinayet şüphelisi C.S., suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


İlgili Haberler

Mersin'de bir garip olay: Yangın elle söndürülünce yangın tüpünü çalışanlara sıktı

Mersin'de bir garip olay: Yangın elle söndürülünce yangın tüpünü çalışanlara sıktı
Mersin'de yakalanmıştı... IŞİD zanlısı hakkında tutuklama kararı!

Mersin'de yakalanmıştı... IŞİD zanlısı hakkında tutuklama kararı!

En Çok Okunan Haberler