Mersin'de dehşet: Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Mersin’in Tarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü’nde C.S. (45), tartıştığı arkadaşı Emin Tekin'i (41) bıçaklayarak öldürdü.
Caminur Mahallesi Gözlükle Höyüğü’nde Emin Tekin ile arkadaşı C.S. birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü’ne geldi. Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce C.S. arkadaşı Tekin'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emin Tekin'in öldüğü belirlendi.
Cinayet şüphelisi C.S., suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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