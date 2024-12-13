Mersin'de DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı

Mersin’de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:04

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan ile eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GETİRİLECEKLER

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.


Etiketler: #Mersin #Dem Parti

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