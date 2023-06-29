Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Ayman Mohammed’in (26) cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı'nda dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı.
Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı