Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Yayınlanma: 29.06.2023 - 13:46

Güncelleme: 29.06.2023 - 13:49

Mersin'in Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı'nda dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı.

Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.