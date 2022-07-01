Iğdır Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

Iğdır Valiliği, Vali H. Engin Saribrahim'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

İHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 17:41
Iğdır Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
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Iğdır Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Iğdır Valisi H. Engin Saribrahim olarak tanıttıktan sonra para talep edip, dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. V

atandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri istenen açıklamada, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmelerinin dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. 



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