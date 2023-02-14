Mersin'de ev kiralarının yükselmesine emlakçılar odası başkanından tepki: Vicdanlı olun

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:57

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:57

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illere yakın konumda bulunan Mersin’de depremzedeler, kendileri için tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor.

Kamu kurumları, belediyeler ve STK'ler tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, bazı ev sahipleri ise fırsatçılık yapmaya başladı. Kent merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.

"BU İNSANLAR ENKAZIN ALTINDAN ÇIKIP GELDİLER"

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, son günlerde yoğun şikayet aldıklarını belirterek, ev sahiplerine şöyle seslendi:

"Şu an kentimizde kanayan bir yara. 2-3 gündür yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde yaralarını saran bir toplumuz. Ama biz bu depremden sonra şunu gördük; ev sahiplerimiz kiralarını düşürecekleri yerde tam bir fırsatçılık yaparak aylık 3 bin olan kiralar 5 bin, 5 bin olan kiraları 10 bine yükseltiyorlar. Erdemli bölgemizde aylık 20 bin liraya kiralık dairler var. Ev sahipleri lütfen empati kurun, vicdanlı olun. Bu insanlar depremden, enkazın altından çıkıp geldiler. Orada ölmeyen insanları burada yüksek kiralar altında mı öldüreceğiz? Lütfen vicdanlı davranalım."

"İHBARDA BULUNUN" ÇAĞRISI

Yüksek kira ile karşılaşan yurttaşların ihbarda bulunmalarını söyleyen Sinan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzede vatandaşlarımız, yüksek fiyatlarla karşılaştıklarında odamıza, Ticaret İl Müdürlüğü’ne, esnaf odasına ulaşsınlar. Biz gereği neyse yapalım. Mersin'de geçtiğimiz yıllarda ciddi anlamda konut stokumuz vardı ancak Rus ve Ukraynalı vatandaşların bölgeye gelişi ile stoklarımız azaldı. Şu an kafa kafaya gidiyor."