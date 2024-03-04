Mersin'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:34
Mersin'de feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı
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Atatürk Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı minibüs ile O.T. idaresindeki plakalı motosiklet çarpıştı.

Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki İdris Kartal yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kartal, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi, O.T. ise tedaviye alındı.


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