Mersin'de feci kaza: 4 araç birbirine karıştı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mersin-Adana otoyolu Tarsus Eshab-ı Kehf bölgesi petrol istasyonu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan iki TIR ve iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde çıkan yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, sürücüsü yaralı kurtuldu.
Kaza anında TIR'lardan birinin kupa kısmında sıkışan sürücüsü de ekipler tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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