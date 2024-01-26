Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı... Çok sayıda yaralı var!

Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüsün kaza yaptığı ve ilk bilgilere göre çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:23
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı... Çok sayıda yaralı var!
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Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bir kaza haberi de Sivas'tan geldi.

Kazanın, kente 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

İlk bilgilere göre, otobüste 40 yolcunun olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.


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