Mersin'de feci kaza... Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü!
Silifke ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin-Antalya karayolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaşamlarını yitirdiği belirlenen 2 kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakın zamanda...'
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- 'Bu suskunluk teslimiyettir!'
- 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'
- Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı
- Ordu sözcüsünden tüyler ürperten uyarı!
- Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu
- Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı
- DEM'den 'yeni bir sayfa açılıyor' mesajı
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!