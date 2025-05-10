Mersin'de feci kaza... Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:05

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:05

Mersin-Antalya karayolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaşamlarını yitirdiği belirlenen 2 kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.