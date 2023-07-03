‘Fırtına’ yeniden

03 Temmuz 2023 Pazartesi

Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına erken başladı. Amaç bir yıl aradan sonra Trabzonspor sevdalılarına tekrar Süper Lig şampiyonluğu yaşatmak. Bilindiği üzere, 26 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül’de bitecek. Bir önceki sezon şampiyon olan Trabzonspor attığı 69 gole karşın topu 33 kez ağlarında görmüş ve ligi 33 averajla bitirmişti. Geçen sezon ise Karadeniz ekibi attığı 64 gole karşın 54 gol yiyip ve ligi 10 averajla bitirdi. Rakamların net şekilde ortaya koyduğu gibi Bordo-Mavililerdeki sıkıntı belliydi. Trabzonspor ne ofansta ne de savunmada iyi görüntü vermiyordu. Çözüm az ve öz aynı zamanda takımın ihtiyaç duyduğu kaliteli, deyim yerindeyse nokta atış transfer yapmaktan geçiyordu. Ama önce yapılması gereken pahada ve yaşta kulübe ağır gelen oyuncularla kırmadan, dökmeden yolları ayırmaktı.

Yönetim bu konuda da epey yol aldı diyebilirim. Geçen yıl kaybettiğimiz Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Hoca’nın “Başarılı olacaksanız atanla tutanın iyi olacak” sözünden hareketle başkan Ertuğrul Doğan da geçmişte yaşananlardan ders almış olmalı ki ilk günden kadro kalitesini artırmak için, üç iyi transferle Bordo-Mavili taraftarların yüreğine su serpti. Savunmanın güvenliği için 27 yaşında ve 1.90 boyundaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez’le anlaşan Trabzonspor yönetimi aynı gün Hırvat hücum oyuncusu Mislav Orsic’i renklerine bağladı. Siopis ve Bakasetas’ın Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşı olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis’i de kadrosuna katan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeni sezonun antrenmanlarını sürdürüyor. 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan transferini de es geçmeyelim.

Fernandez ve Kourbelis transferlerinin en önemli yanı, hem iki futbolcunun Avrupa tecrübesi olması hem de bonservis bedeli ödenmeden takıma katılması. Trabzonspor yönetimi, planladığı takım bütçesini oluşturmak adına dikkatli adımlar atıyor. Orsic transferinde 5-6 milyon Avro’lardan başlayan bonservis pazarlığı 2.4 milyon Avro’ya kadar indi.

Şimdi Trabzonspor’un yurt dışında yapacağı kamp dönemindeki hazırlık maçlarında takımın ortaya koyacağı performans çok önemli. Teknik direktör Bjelica, istediği oyuncuların alınmasıyla birlikte aklındaki kurguyu sahaya yansıtacaktır. Başkan Ertuğrul Doğan da bu süreçte, ihtiyaç duyulması halinde nokta transferlerle yarışan bir ekip oluşturmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını ifade etti. Ne dersiniz Fırtına yeniden eski günlerine dönebilecek mi? Bekleyelim, görelim derim.