Ankara'da fuhuş tuzağı ile dolandırıcılığa operasyon: 22 gözaltı!

Ankara'da sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş tuzağı ile dolandırıcılığa operasyon: 22 gözaltı!
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:26

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.

3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Ankara #fuhuş

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